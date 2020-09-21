Сегодня погода не позволила развести Ладожский мост

В понедельник, 21 сентября, на территории Ленинградской области отменили развод Ладожского моста на трассе Р-21, сообщает интернет-издание «47 канал».

Мост не стали поднимать из-за ухудшения погодных условий. Разводка планировалась на 21 сентября в период с 15.00 до 15.45 часов. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

"Новая дата и время разводки запланирована на 22 сентября 2020 года в период с 10:00 до 10:45",

– извещает заинтересованных лиц пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Движение автомобилей на трассе Р-21 "Кола" в районе деревни Марьино Кировского района будет полностью перекрыто на 45 минут из-за прохода вниз по Неве барже-буксирного состава и малого ракетного корабля.