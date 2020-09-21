Подозреваемая в краже разыскивается полицией Петрозаводска

Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску устанавливаются личность гражданки, запечатленной на видеозаписи.

Женщина, возможно, причастна к совершению имущественного преступления в микрорайоне «Древлянка».

Всех, кому что-либо известно о личности разыскиваемой, полиция просит сообщать по номеру телефона: +7-986-707-86-10.

Конфиденциальность гарантируется.