21 сентября 2020, 15:57
Подозреваемая в краже разыскивается полицией Петрозаводска
Правоохранительным органам карельской столицы требуется помощь бдительных граждан
Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску устанавливаются личность гражданки, запечатленной на видеозаписи.
Женщина, возможно, причастна к совершению имущественного преступления в микрорайоне «Древлянка».
Всех, кому что-либо известно о личности разыскиваемой, полиция просит сообщать по номеру телефона: +7-986-707-86-10.
Конфиденциальность гарантируется.