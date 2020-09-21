21 сентября 2020, 15:57
Происшествия

Подозреваемая в краже разыскивается полицией Петрозаводска

Правоохранительным органам карельской столицы требуется помощь бдительных граждан

Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску устанавливаются личность гражданки, запечатленной на видеозаписи.

Женщина, возможно, причастна к совершению имущественного преступления в микрорайоне «Древлянка».

Всех, кому что-либо известно о личности разыскиваемой, полиция просит сообщать по номеру телефона: +7-986-707-86-10.

Конфиденциальность гарантируется.

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Карелия
Петрозаводск
Розыск
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МВД по РК
МВД Карелии