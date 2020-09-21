Сегодня ночью в Питкяранте поймали пьяного водителя

21 сентября в 00:30 в Питкяранте у д. № 20 по ул.1-й Строительный квартал 56-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ГИБДД по РК.

Водитель отстранен от управления транспортным средством. В отношении мужчины составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. Решение о наказании примет суд.

В Карелии за прошедшие пятницу и выходные дни инспекторы ГИБДД отстранили от управления автомобилями 25 пьяных водителей. Двое из них сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно.

Сообщить о нетрезвом водителе можно по телефону отдела полиции района или на короткий номер 102 или 112.