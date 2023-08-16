Легендарный композитор РФ рассмотрел проект сотрудничества с Карелией

Имя композитора Алексея Рыбникова в 2000-е годы было хорошо известно каждому в нашей стране. За 30 лет творческой деятельности он написал музыку к ста кинофильмам. И огромный успех в начале 80-х имела его рок-опера «Юнона и Авось» и продолжала идти при полных залах в театре Ленком. В Петрозаводске ровно двадцать лет назад надеялись, что нечто подобное смогут повторить на местной сцене. Композитора пригласили написать мюзикл на сцене Музыкального театра.

Быть или не быть мюзиклу по эпосу «Калевала» - такой вопрос требовалось решить в течение пяти дней. Ровно столько времени маэстро собирался провести в Карелии. Итогом его визита должно было стать соглашение о сотрудничестве, результатом которого станет новая постановка – надеялись в театре.

«Мне кажется, эти амбиции достаточно серьезные, - сказал Алексей Львович в кабинете директора, где проходила его пресс-конференция. – И я верю в то, что они должны осуществиться».

Задумку хотели претворить в жизнь силами местной труппы, которая в настоящий момент была задействована в пяти премьерных спектаклях. Усилия, которые тогда вкладывали артисты в работу, были легко объяснимы. Напомним, что незадолго до этого труппу жестко раскритиковала прима оперной сцены Нина Раутио, которая пришла управлять нашим театром в качестве арт-директора, но вскоре со скандалом ушла. После этого труппе пришлось реабилитироваться.

«Здесь, наверное, будет более серьезный жанр, чем мюзикл в общепринятом представлении, - отметил Алексей Рыбников. – Тут будут и поющие драматические актеры, но при этом дух не должен потеряться».

Журналисты предвкушали, что новый сезон будет во всех смыслах потрясающим. Замахнуться на «Калевалу» Алексею Львовичу предложила Ирина Русанова, незадолго до этого она стала директором театра. После чего композитор прочитал эпос, и было похоже, что проникся идеей постановки одноименного мюзикла: «Это настолько многопланово, настолько там много сюжетных линий, что, безусловно, придется выбирать из них. Весь эпос невозможно сделать, это будет какая-то емкая история, но в рамках драматического действия». После пресс-конференции Алексей Рыбников вместе с супругой отправился осматривать красоты озера Лососинного. Затем его ждали Валаам и Кижи, после чего маэстро отбыл домой в Москву. Ни мюзикл, ни рок-опера, запланированные в Петрозаводске, написаны им не были. А жаль! Но еще не все потеряно. Может быть, нас будет ждать этот мюзикл в будущем?

Сотрудники ГИБДД Карелии ровно 20 лет назад проводили операцию «Автобус» с целью обеспечить безопасность дорожного движения на городских магистралях. Представители дорожной инспекции не отрицали того, что муниципальные автобусы сами являлись тогда источником опасности. Они давно выработали свой ресурс и передвигались по дорогам Петрозаводска лишь стараниями автослесарей, которым постоянно приходилось их чинить.

В единственном крупном муниципальном предприятии города – Автоколонне 1126+ насчитывалось в те годы 60 единиц техники. Ежедневно выходили на линию лишь 15 из них. Остальные были не в состоянии передвигаться и находились на ремонте. Но и в этих условиях городскими автобусами ежедневно пользовались пять тысяч человек. Денег в Автоколонне не было, взять их было неоткуда. Государство каждый месяц не оплачивало муниципальным перевозчикам за проезд льготников около двух миллионов рублей.

«Самой главной задачей, которую мы ставим перед всеми нашими работниками, это изыскивать внутренние резервы для получения дополнительных доходов. Поэтому сейчас мы прорабатываем взаимоотношения с частными предпринимателями, с владельцами любого транспорта»,

- сообщил Евгений Дарий, директор предприятия.

Три бизнес-плана было составлено руководством Автоколонны по требованию городской администрации. На тот момент чиновникам мэрии приглянулся только один из них: «Это план по поставкам 20 автобусов, из которых 12 городских, они бы обеспечили дополнительный доход, улучшение условий и культуры обслуживания пассажиров». Под этот план городская власть обещала помочь найти Автоколонне кредит на 10 миллионов рублей. Но пока все эти планы были на бумаге. Руководители предприятия пыталось ввести коммерческие рейсы (как это попытались сделать в Троллейбусном управлении), чтобы заработать на них хоть немного, но это нововведение запретила городская прокуратура.

«Я хочу обратить внимание депутатов Петросовета, чтобы они дали возможность своим избирателям пользоваться общественным транспортом. А для этого надо на сессии утвердить деньги на покупку новых автобусов. На старые автобусы уходят такие суммы, за которые мы могли бы иметь новый парк»,

- сказала Нина Маньшева, председатель профкома Автоколонны 1126+.

В городе действовали лишь три муниципальных автобусных маршрута - №№4, 5 и 9, остальные обслуживались частниками. В скором времени городские чиновники решили, что проще ликвидировать предприятие, чем длить его жизнь и бесконечно снабжать финансированием, что не приводит к развитию. Так у нас в городе остались только маршрутки.

Таким было 16 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.