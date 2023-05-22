Назначенный директор по-новому взглянул на учреждение культуры Карелии

В театре, который ровно двадцать лет назад носил гордое имя «Музыкальный и Драматический», ровно 20 лет назад появился новый директор. Перед этим назначением Ирина Русанова работала директором Карельской филармонии, и под ее руководством это учреждение активно развивалось, а коллективы филармонии стали известны далеко за пределами Карелии. Не говоря о том, что и залы филармонии никогда не испытывали нехватки зрителя. Таким назначением министерство культуры сделало попытку реанимировать жизнь в театре, который потрясала череда скандалов.

Ни Музыкальный, ни драматический театр больше не будут находиться в творческом простое, и ни одного скучного спектакля на сцене отныне не будет – это было первое, что пообещала Ирина Георгиевна. Все тогда помнили, что эти два коллектива в те годы сотрясали скандалы один за другим. Для начала она создала новое штатное расписание, в котором основное место занимал некий «маркетинговый комплекс».

До той поры слово «маркетинг» в театре не упоминалось. Также по замыслу Русановой, в театре должны были появиться: отдел развития, отдел рекламы и ставка заместителя директора по организации зрителя. Что касается творческих коллективов обеих трупп театра – то здесь никаких революций, а значит и потрясений не предвиделось.

«В этом театральном сезоне мы не намерены приглашать ни одного режиссера на должность главного режиссера Театра драмы или главного режиссера Музыкального театра. Эта должность может состояться, вырисоваться только после первых спектаклей, когда нам станет ясно, что этот человек способен стать отцом своему коллективу»,

- сказала Ирина Русанова.

Тем не менее, работать с труппой драмы приехал режиссер Верхградский, привез пять молодых артистов и начал ставить обещанный спектакль «Лев зимой». Директор назвала фамилии и других режиссеров, которых пригласила ставить спектакли в Петрозаводск. А на сцене Музыкального театра должна была состояться премьера мюзикла «Моцарт и Сальери» в постановке московского режиссера. В ближайшее время Ирина Русанова обещала обратиться к именитым композиторам России с идеей поставить на нашей сцене зрелищный спектакль – например, мюзикл: «Все будет зависеть от режиссера, от композитора. Я намерена в первую очередь обратиться к Алексею Рыбникову. Есть и Эдуард Артемьев. Есть много талантливых людей, к которым мы намерены поехать и вести переговоры».

Взяв на себя эту нелегкую ношу, Ирина Русанова поставила руководству республики определенные условия: первые два мюзикла профинансировать, как госзаказ. И ровно год никто не будет вмешиваться в ее творческую и хозяйственную деятельность. Для актеров, которые отдали этому театру всю жизнь, министерством культуры будут организованы творческие контракты. И последнее, но едва ли не самое главное для Ирины Русановой – кандидатура нового директора филармонии должна быть согласована лично с ней. Поскольку половина команды Русановой ушла за ней их филармонии в театр, ее предыдущее учреждение просто осиротело. Так что Ирина Георгиевна чувствовала свою ответственность и за оставшихся там.

На набережной, или даже лучше сказать, в прибрежной черте Онежского озера и на его дне прошел субботник. Молодежь Петрозаводска объединилась, чтобы очистить хотя бы рядом с берегом дно «самого большого и чистого озера Европы», как называют наше Онего.

В Международный день Земли, который отмечают 22 апреля, отдел по делам молодежи Петрозаводска дал старт всевозможным экологическим акциям, среди которых и проект «Чистые берега». Уже четвертый год эти молодые люди спасали озера Карелии от того, что в них выбрасывали люди. Приглашенный представитель одной из политических сил Геннадий Сараев сказал: «Я считаю, это правильно, когда молодежь своими силами, своими руками убирает то место, где она живет».

Участники этой акции считали варварством бросать мусор в озеро, которое нас кормит. Точнее – поит чистой водой. Чего только они не нашли на дне! Урны, газовые плиты, телеги. Главной проблемой стали покрышки. Субботники прошли в нескольких городах Карелии. В 2003 году, в честь 300-летия столицы республики, ребята решили очистить берега набережной.

«Я хочу, чтобы город был чище. И город начинается отсюда. Каждый раз приходим на праздники погулять по набережной. Так что вот – надо, чтобы было тут красиво и чисто», - сказал студент Григорий Рудой. Акция «Чистые берега» проходила не первый год, и самое обидное, что мусора в озере меньше не становилось. А ведь кто, кроме самих петрозаводчан, кидал в воду все эти железки, которые с трудом умещались в кузове грузовика?

Призываем вас любить и уважать наш замечательный город! Давайте поддерживать в нем чистоту!

Таким было 22 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.