Резкое решение карельского министра вызвало у общественности протест

Перед праздниками ровно 20 лет назад состоялось непростое заседание коллегии министерства культуры Карелии, на которой драматично решилась судьба Театра русской драмы.

На коллегии шестнадцатью голосами «за» при одном воздержавшемся было принято решение о реорганизации Русского драматического театра. Под словом «реорганизация» стоит понимать то, сообщила министр культуры Галина Брун, что труппа артистов Русского драмтеатра в количестве 27 человек распускается. Пожалуй, в те годы это была одна из самых трудных и запутанных ситуаций для театральной общественности и деятелей культуры, которая затем имела последствия. Кстати, до этого вопрос остро стоял в 1997 году, тогда артистам разных творческих коллективов даже пришлось устроить громкую акцию протеста у парадного подъезда ведомства. На себе они несли гроб!

И вот – спустя пять лет, уже с другим руководителем министерства театры снова лихорадило. Из пяти театров в Карелии решено было оставить только четыре.

«Будет два театра драмы. Один из них театр «Творческая мастерская», второй – Национальный театр, в которой две труппы. Одна играет на национальных языках, вторая – которая будет играть на русском языке. Часть актеров закрытого театра, естественно, перейдет в ту труппу. Сами актеры везде говорят, что главное в театре – творческий лидер. Если творческим лидером будут востребованы те актеры, то они будут приглашены для работы. Возможно, будут приглашены часть актеров в «Творческую мастерскую». Сегодня в этой концепции развития театрального искусства определено, что актеры должны переходить на контрактную систему оплаты своего труда»,

- сообщила министр культуры Галина Брун.

Концепция, принятая на коллегии, должна была быть внесена на утверждение в правительство Республики Карелия.

В городском выставочном зале открылась выставка «Детский мир. Из истории игрушек», где можно было увидеть куклы самого разного происхождения и назначения. Значительная часть экспозиции была посвящена празднованию Нового года.

В витринах была представлена довольно неожиданная подборка из фондов Карельского краеведческого музея. Собрать вместе игрушки, старые прописи, фотографии и открытки, объединив их в выставку «Детский мир» придумали искусствовед Мария Юфа и научный сотрудник музея Варвара Лебедева. «Причиной создания выставки послужила совместная поездка с Марией в мастерские в Томск. Мы ехали через Москву и там посмотрели выставку, посвященную игрушкам царской семьи. Тогда возникла совместная идея создать выставку», - рассказала Варвара Лебедева.

Значительную часть экспозиции составляли куклы самого разного происхождения и назначения – театральные, коллекционные, сувенирные и этнографические. Были там куклы, с которыми играли дети в карельских деревнях, и юные американские переселенцы, приехавшие вместе с родителями в молодую страну строить социализм. Среди экспонатов можно было увидеть дореволюционные прописи, разрисованные гимназистами линейки и плакаты, изображающие счастливое советское детство. «Некоторые предметы – вроде бы мы еще с ними играли. Хотя не так много мне лет. Но это уже предметы, можно сказать, музейные», - отметила Варвара Лебедева.

Большой раздел выставки был посвящен Новому году. Оказывается, праздник в том виде, в каком мы его знаем, прижился в России лишь в конце 19 века. После революции большевики вообще отменили Новый год. Неудивительно, что елочные игрушки 20-30-х годов – большая редкость. Советской промышленности было не до мелкобуржуазной мишуры. 1937 год вошел в отечественную историю не только, как год великого террора, но и как год возвращения народу единственного неполитизированного праздника. В 1937-м провели первую Елку для детей. Тогда же впервые появился Дед Мороз. Образ новогоднего волшебника был позаимствован с рекламных плакатов компании Кока-кола. Именно ее художникам мир обязан появлению старца в красном наряде с белыми усами и с бородой, известного на Западе под именем Санта-Клауса, а в СССР под именем Деда Мороза.

Таким было 29 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.