Бригадам «Скорой помощи» Петрозаводска передали значительную помощь

Мэр Петрозаводска Виктор Масляков с главами департаментов администрации ровно 20 лет назад впервые побывал в качестве главы нашего города на Станции скорой медицинской помощи.

Делегация из мэрии пришла не с пустыми руками. На Станцию привезли необходимое для работы оборудование. Комплект пластиковых шин для реанимационной бригады. Медицинские сумки с набором инструментов для врачей, которые выезжали на вызов. А также мягкие носилки, необходимые для оказания скорой помощи. Весь этот арсенал медицинского оборудования передали докторам в соответствии с программой, разработанной в городе в 2001 году.

Впервые глава местного самоуправления столицы Карелии Виктор Масляков встретился с коллективом. А надо сказать, там его давно ждали. Мэр и от себя лично тоже принес подарок. «Идет реформирование в республики системы здравоохранения. Идет подготовка, министерство этим занимается. Мы непосредственно участвуем в этих обсуждениях, потом пойдет согласовательный процесс. Вы знаете, в чем смысл. Что должны быть больницы, которые занимаются реабилитацией, и те, которые отвечают за лечебный процесс. И понятно, что там, где лечебный процесс идет, должно быть более эффективно использоваться дорогостоящее оборудование». Разработанная, выстраданная при участии главного врача Больницы Скорой медицинской помощи Геннадия Масликова программа дальнейшего совершенствования БСМП начинало претворяться в жизнь. Скорая помощь получила 14 машин, униформу – халаты, брючные костюмы для персонала. Первые 15 теплых форменных курток пришли. Все это было для бригад, которые выезжали на вызов. Мэр вновь поддержал идею строительства новой больницы Скорой помощи. Но для этого были нужны деньги федерального бюджета, и большие. Виктор Масляков был готов вместе с правительством Карелии работать над осуществлением этого проекта.

В Русском драматическом театре осенью 2002 года ожидалась премьера. Спектакль по пьесе современного американского драматурга Эдварда Олби «Все в саду» поставил уже известный нашей публике режиссер из Петербурга Геннадий Май. Журналисты отправились на репетицию.

Жанр спектакля его создатели определили как «Искушение в двух действиях». Кто, кого и чем искушает, можно было узнать, сходив в театр. Пьеса была написана достаточно давно (1967 г.), и ставили ее в семидесятые годы, как пример развращенного капитализма. Однако, режиссер считал, что и в другой стране, и в другое время эта пьеса звучала как никогда актуально. «Тогда это было про них, про загнивающий Запад, а сегодня, в общем-то, это все уже оказалось про нас», - горько сказал постановщик.

Ситуация, в которую попали главные герои, не выглядит такой уж однозначной, неслучайно она поставила в тупик юного артиста Клима Звездина, который играл в этом спектакле роль мальчика, где его мать вдруг резко меняет свою жизнь и весь семейный уклад. Для Клима эта была роль премьерная, он вышел на сцену впервые. Но не побоялся поговорить с корреспондентом и выразить свою точку зрения на события пьесы.

А вот все остальные актеры были хорошо знакомы поклонникам Русского драматического театра. К сожалению, обстоятельства, в которых тогда оказалась труппа, давала повод артистам сильно беспокоится. Они опасались, что эта премьера может стать для коллектива последней.

Об этом мы расскажем подробнее в будущих выпусках нашей рубрики «Хроника телерепортеров», которую создали и ведем благодаря архиву телеканала «Ника Плюс», освещавшего все события в Петрозаводске и республики, начиная с 1991 года.

Таким было 26 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.