«Анестезиолог разрывается!»: врачи «Скорой» написали главе Карелии

31 января ровно 20 лет назад коллектив петрозаводской станции Скорой медицинской помощи направил письмо председателю правительства Карелии. В нем доведенные до отчаяния люди рассказывали о бедственном положении и предлагали свой взгляд на выход из кризиса – отделить Скорую помощь от самой больницы. Сергей Катанандов поручил министру здравоохранения разобраться в вопросе. Геннадий Оглоблин встретился с коллективом станции Скорой.

Коллектив станции считал, что пятнадцать лет назад, до объединения с городской больницей, им работалось лучше. Как следовало из письма председателю правительства станцию финансировали по остаточному принципу. Денег в итоге не хватало ни на что. Персонал не получал спецодежды, медицинское оборудование устарело, не хватало лекарств. Но самое печальное – страдали пациенты.

«Вот недавно, неделю назад, - эмоционально рассказывала сотрудница станции. – Мы привезли успешную реанимацию. В ИТАР нашей городской больницы. Мужчина, 44 года. И что? Бедный анестезиолог разрывается, мест в ИТАРе нет, на каталке лежит реанимированный больной. Следом привозят ожоговый шок. И этот несчастный больной с ожогами – ему места не было, некуда положить, кроме как на пол. Понимаете?! Больница Скорой помощи – она себя изжила. Полностью. И рано или поздно вы к этому подойдете. Должны работать дежурными все больницы, как в Питере».

Геннадий Оглоблин уверял, что от разделения БСМП на две структуры не выиграет никто. Более того – такая реорганизация потребует новых экономических затрат. Да и все здравоохранение республики едва сводило концы с концами: «Мы с огромным усилием выплачиваем заработную плату, увеличенную. Что это за собой повлекло для всех бюджетов? Доля затрат на прочие расходы, имеется в виду – материальное содержание, коммунальные расходы, приобретение медикаментов, продуктов питания, прочего – существенно сокращены. В пользу заработной платы». В любом случае станция Скорой помощи – муниципальное предприятие. И точку в этой истории может поставить администрация Петрозаводска. Создали экспертную комиссию, которая должна была выяснить, правильно ли финансируют станцию, и кто виноват в бедах ее коллектива.

В те же дни врачи детской поликлиники №2 Петрозаводска отметили десять лет с той поры, как они вселились в новое здание. Этого события годами ждали и медики, и маленькие жители Кукковки. До появления нового здания малышей приходилось возить к докторам на Мерецкова. Там в одном кабинете размещалось сразу несколько участков. В новом здании стало просторно и пациентам, и врачам. За десять лет детская поликлиника №2 стала одной из лучших в Петрозаводске. Там работали уникальные специалисты.

«Да, есть ряд специалистов, которые фактически работают в единственном лице. Аллергологи, детская гинекология, урология. Гастроэнтерологи. Сейчас ситуация меняется в городе, дай бог, что такие специалисты будут появляться и в других учреждениях»,

- отметил Олег Юнилайнен, главврач детской поликлиники №2.

А пока к специалистам Второй поликлиники привозили детей со всего города. Новое ультразвуковое и нейро-функциональное оборудование позволяли точно определить недуги. Например, врачи кабинета нейро-функциональной диагностики исследовали работу головного мозга.

«Дети идут очень разного возраста, - рассказала о тех, с кем доводилось работать врач Нина Назарук. – Практически с нуля и до 18 лет. А проблем очень много. Сейчас много детей, у которых проблемы с рождения. Поэтому мы берем даже самых маленьких, от трех недель, и мы уже смотрим работу мозга».

Только лишь поставить верный диагноз – мало. Болезнь надо лечить, и тут никакая техника не могла заменить профессионализм врачей. «В процессе лечения, в процессе реабилитации самое главное это – голова и руки. С этим неплохо», - улыбнулся Олег Юнилайнен. Врачи помогали детям бороться со сложными заболеваниями. Одни недуги излечивали с помощью грязевых процедур, от других помогал бассейн. В те годы под наблюдением специалистов детской поликлиники №2 находилось 13 тысяч детей.

Таким было 21 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.