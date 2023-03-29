Артисты театра Карелии решили, что иногда лучше не есть, чем терпеть

На беспрецедентные меры отважились несколько артистов Музыкального театра Карелии ровно двадцать лет назад, чтобы защитить свои честь и достоинства, а также в надежде изменить положение дел в родной труппе. Все дело в том, что незадолго до этого труппу возглавила примадонна оперной сцены Нина Раутио. Для начала она затеяла поставить в нашем театре оперу «Сельская честь», исполнив главную партию Сантуцци, а затем встала у руля, став арт-директором труппы. Новая метла заработала быстро – Нина Валентиновна решила провести реорганизацию и унизительную для артистов, по многу лет отдавших театру, аттестацию, ну и по мелочи подвергла многих остракизму.

После этого не прошедшие аттестацию артисты заперлись в одном помещении и несколько дней держали голодовку. Спустя время одно из четверых голодающих увезли в больницу. О состоянии участников голодовки рассказала врач Поликлиники №2 Елена Коханская: «Состояние с пятницы по воскресенье было стабильным. В воскресенье в 17 часов состояние ухудшилось. Появились признаки интоксикации. Но самое главное в том, что у них серьезные сопутствующие патологии. Им даже лечебное голодание абсолютно противопоказано. Они были предупреждены, что голодовка им противопоказана. В связи со своей ситуацией они отказались (видимо, врач имела в виду – отказались уходить домой. Прим.ред.). Сегодня в 11 утра мною были они осмотрены. Один больной госпитализирован с обострением язвенной болезни».

Актеров, которые несколько дней держали голодовку, поддержали не только их родственники и коллеги, но также и члены клуба «Друзья Музыкального театра». Возмущенные ситуацией в своем любимом театре, они написали письмо Главе Республики Сергею Катанандову. И начали собирать подписи под этим обращением (тут надо сказать, что как раз накануне Главе Карелии пришлось вмешаться еще в один театральный скандал, о котором мы рассказывали в нашей рубрике. Дело в том, что две театральные труппы новый министр культуры Галина Брун решила слить воедино).

Мария Зыкова, которая была участницей клуба «Друзья Музыкального театра», пояснила: «В этом письме мы просим не отмалчиваться самого Сергея Леонидовича. Нужно прояснить обстановку и людей в заблуждение не вводить. Вчера Нина Раутио по телевидению выступила. Но все равно это было однобокое освещение всей ситуации. Надо было сразу организовать круглый стол и выслушать ту и другую сторону. Мы обращаемся к Главе РК, чтобы он разобрался в ситуации. И чтобы правда восторжествовала. Чтобы голодающих восстановили на работе. Мы поддерживаем актеров! Мы считаем, что деятельность Раутио (может, это не наша компетенция) направлена на развал театра».

Управленцам от культуры, видимо, не мешало бы посетить цикл семинаров Академии искусств «Северные музы», который как раз в то время проходил в Петрозаводске. Учителя музыки, хореографии и рисования из районов республики вместе с коллегами из Санкт-Петербурга и Петрозаводска искали новые подходы к преподаванию своих предметов.

Например, в Петрозаводской детской художественной школе как раз были каникулы, однако, несколько старших учеников продолжали приходить на занятия. Им выпала редкая возможность прямо во время создания своих работ консультироваться с одним из известнейших художников Карелии – с Аркадием Морозовым. Он на три дня стал преподавателем факультета ИЗО в республиканской Академии искусств «Северные музы». К началу работы Академии была приурочена и выставка картин самого художника, которые на время превратились в наглядные пособия для учеников. С их помощью он объяснял детям основы творчества.

Для участия в семинарах и мастер-классах в Петрозаводск съехались преподаватели изящных искусств со всей Карелии. Преподаватель рисования из Сортавалы Елена Тарасова была на занятиях у Морозова, и после сказала: «Это очень созвучно с моим видением преподавания. Здесь мы чувствуем поддержку профессионалов. Преподавание нашего предмета имеет свою специфику. Поэтому работа напрямую с художником очень важна». Целую неделю педагоги из районов республики могли посещать открытые уроки, мастер-классы и лекции художников, хореографов и музыкантов из Петрозаводска и Санкт-Петербурга.

Таким было 29 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.