История сродни чуду произошла с поисковиком в Карелии

В деревне Сяндеба Олонецкого района ровно двадцать лет назад были торжественно захоронены останки советских солдат, воинов Фрунзенской дивизии Ленинградской армии народного ополчения. Останки обнаружили участники межрегиональной поисковой экспедиции «Добровольцы».

Всего 77 бойцов Красной армии нашли последний покой в братской могиле. Три недели длилась экспедиция в Олонецком районе. В деревне Сяндеба шли тяжелые бои в начале Великой Отечественной войны. Десять поисковых отрядов со всей России приехали в Карелию, чтобы найти и захоронить останки героев войны.

«Второй год мы приезжаем со сводной экспедицией, в прошлом году у нас было два отряда из Свердловской области – поисковый отряд «Ровесник» из Екатеринбурга и мы. А в этом году нас уже приехало три отряда. Наверное, тот заряд, который мы получили в прошлогодней экспедиции, как раз и позволил нам пригласить еще один отряд, они новички»,

- рассказывала Елена Соловьева, руководитель поискового отряда «Рокада» (Свердловская область).

В 2003 году не все бойцы были похоронены безымянными. Самое сложное для поисковиков – установить имена солдат. Руководитель «Добровольцев» Наталья Рогожина сообщила: «Выявлено за время экспедиции более сорока восьми имен. Из них 17 идентифицировано по личностям солдат, и некоторые проходят по спискам. Ребята далее будут уточнять в архивах, действительно ли эти бойцы здесь сражалась и погибли». Тогда же на захоронении была поставлена памятная табличка бойцу Фрунзенской дивизии Щербакову, медальон которого был найден в прошлом году. Благодаря поисковикам из Питера сумели прочитать имя солдата, а заодно найти его родственников.

«Я взял эти медальоны на экспертизу, - рассказал историю сродни чуду Андрей Дятлов, поисковик из отряда «Малая Охта». – Приехал в город, пришел к своему другу, начали читать через компьютер медальоны. Оказалось, что это его дед».

На церемонии присутствовали ветераны войны, как никто другой они знали, как тяжело терять друзей в бою. В будущем году экспедиция «Добровольцы» обещала продолжить свою работу. Поисковики надеялись и дальше находить имена Неизвестных Солдат.

И еще про одну экспедицию, и тоже историческую. Только корнями она уходила гораздо глубже в историю. 17 августа в Карелии должна была стартовать экспедиция необычная – биологи, историки и краеведы, всего 15 человек из Петрозаводска, Петербурга, Москвы и Твери – дружно отправлялись искать затерянную Осудареву дорогу. Эту дорогу от Архангельска до Ладоги еще за триста лет до этого через карельские леса прорубил император Петр Первый, открыв тем самым «Окно в Европу».

По дороге, проложенной в карельских лесах, всего за 8 дней Петр Первый, которому тогда было 28 лет, со своими лучшими войсками, артиллерией и свитой, зашел в тыл шведским войскам и на Ладожском озере нанес вражеской армии сокрушительный удар. Балтийское море тогда стало принадлежать России. «Эта дорога позволила вывести Россию на прямые контакты с Европой, это дорога на Запад. Неслучайно Пушкин в «Медном всаднике» говорил: «В Европу прорубить окно, Ногою твердой стать при море»», - вспомнил строки классика Михаил Данков, действительный член Русского географического общества РАН.

За эти триста лет об Осударевой дороге не раз вспоминали великие деятели и правители разных исторических эпох. Губернатор Олонецкого края и поэт Гаврила Державин первым попытался составить карту пути, по которому прошел Петр. А вот серьезно этим вопросом ученые занялись только в начале 90-х годов.

«Научная и пропагандистская цель проекта связана с тем, чтобы обнаружить ранее неизвестный и забытый памятник истории России, вернуть этот памятник нашему Отечеству», - признался Михаил Юрьевич.

Когда начинался этот проект, добавил он, никто не предполагал, что придется столкнуться с таким объемом работ. Шесть раз экспедиции отправлялись в разные точки Осударевой дороги. Много времени заняла работа с архивами. В 2003 году при поддержке Фонда Сороса исследователи планировали отправиться в Петровский Ям, место одной из семи стоянок армии Петра Первого: «Мы планируем обнаружить объекты, которые могут находиться в низинных зонах, а это деревянные конструкции гати, той мостовой настилки, по которой двигалась войсковая группа Петра и его свита, а это очень большое количество людей, около девяти тысяч человек. А также пытаемся обнаружить объекты на холмах, на возвышенностях. Там могут быть различного рода каменные конструкции, верстовые торы». Десять дней исследователи собирались посвятить сбору новых доказательств легендарного Петровского похода. По итогу они надеялись, что по этому пути сможет пройти каждый желающий, кого интересует история России.

Таким было 15 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.