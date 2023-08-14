Акцию протеста обещали своим боссам работники МУПа Петрозаводска

В троллейбусном управлении Петрозаводска ровно двадцать лет назад состоялось собрание трудового коллектива. На повестке стоял всего один вопрос – несвоевременная выплата зарплаты работникам предприятия. Долг за июнь и июль составил более пяти с половиной миллионов рублей.

Терпение людей иссякло. Они больше не хотели месяцами ждать свою скромную зарплату и потребовали погасить долг до 30 августа, а также произвести индексацию за второй квартал 2003 года и навести порядок в организации работы маршруток. Также работники требовали вовремя оплачивать поездки льготных пассажиров. Если требования коллектива, выдвинутые руководству Троллейбусного управления и администрации Петрозаводска, не будут выполнены, они обещали провести акцию протеста.

«Ко мне каждый день приходят люди, - заявила председатель местного профкома Надежда Булатова. – В принципе – все с одной и той же просьбой: как прожить, как собрать детей в школу. У нас работникам приходится подрабатывать в других местах, потому что у нас зарплату задерживают».

На собрании трудового коллектива присутствовали представители всех подразделений предприятия. Руководство от ответа не уходило, докладывало о причинах тяжелой ситуации в ТУ. В числе причин был назван рост коммунальных платежей, перевозка льготников, проезд которых государство компенсировало не в полном объеме, и появление маршруток, которые забирали у троллейбусов порядка 40% возможных доходов. Попытка ввести собственные коммерческие рейсы вызвали нарекания со стороны общественности. Несмотря на прибыльность таких рейсов, по распоряжению мэрии от них было велено отказаться. Было еще два варианта решения проблемы: сокращение объемов перевозок, а значит, рабочих мест, и, как следствие, некоторая экономия. Второй путь – банкротство предприятия. Пока что работу приходилось выполнять в прежнем режиме. ТУ выполняло свои обязательство перед городом и его жителями. Но с начала 2003 года с предприятия уже уволились 102 человека. И строить прогнозы на будущее руководители управления опасались.

Начиная с февраля 2002 года некоторые абоненты городской телефонной сети стали получать счета за услуги связи на неприлично большие суммы. Кроме абонентской платы там значились строчки со звонками на спутниковую систему M-Sat. Что это такое и с чем его едят, отправилась выяснять съемочная группа телеканала «Ника Плюс».

Сейчас мы уже все прекрасно знаем, что при работе в сети Интернет можно зайти на сайты самого разного содержания. В том числе на эротические или порносайты. А вот двадцать лет назад наивные пользователи совершали большие ошибки. Все сайты подобного содержания делились на две категории. Многие тогда не знали о том, что способы оплаты бывают не только через кредитную карту. Увы! Когда неискушенный отечественный пользователь, не знающий тем более в совершенстве английского языка, видел на экране слова: «no credit card», у него возникало ошибочная иллюзия, что все это бесплатно. На самом же деле вход на сайт подразумевал другую форму оплаты – через международную телефонную связь. И пользователь, не читая условий договора, соглашался на установку на его компьютере программного обеспечения, через которое шел звонок.

«Люди за вечер умудряются по 3-4 раза подключиться, они просто думают, что это бесплатно», - подивился людской наивности Андрей Хейнинен, заместитель начальника расчетно-сервисного центра Ростелеком.

Обезопасить себя от подобного рода звонков довольно просто. Прежде всего надо было проявить внимание и разумную осторожность при путешествии по интернету: «Если вам предлагают соглашение, нужно его хотя бы прочитать. Или нужно с ним не соглашаться. Составлено оно юридически грамотно, безупречно. Там несколько раз пользователя предупреждают. Незнание не освобождает от ответственности».

И если кто-то получил счет на сотни тысяч рублей за междугородние звонки (средняя зарплата тогда была 5-7 тысяч рублей в месяц – прим.ред.), ему в расчетном центре предлагалось припомнить: не ходил ли пользователь по сайтам определенного содержания. И если ходил, то скандалить и доказывать свою правоту смысла никакого не было. Приходилось платить по счету. Кстати, занятная ситуация произошла в одном из детских садов в 1997 году – туда пришел счет за секс по телефону.

Таким было 14 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.