17 июня: главные видео, фото и новости дня
В конце дня портал «Петрозаводск говорит» по сложившейся традиции вспоминает ключевые события.
- Мертвую женщину нашли в одной из квартир Петрозаводска. Правоохранители проводят проверку по факту обнаружения тела в карельской столице.
- Новое пособие для родителей-одиночек может появиться в России. Инициатива о дополнительной помощи в пандемию россиянам, воспитывающим детей без второго родителя, внесена в Госдуму.
- 43 новых случая коронавируса выявлены за сутки в Карелии.
- В Кремле посоветовали россиянам летом ехать в Карелию.
- На набережной Петрозаводска появился новый арт-объект «Код леса».
- Чайки напали на детей в Петрозаводске.
- Жесткое ДТП в Петрозаводске попало на видео. Внедорожник и легковой автомобиль разбросало на улице Луначарского в карельской столице.
- На набережной начался ремонт Ротонды и входной зоны ЗАГСа.
- Женщина приехала в Карелию из Петербурга и заразила маму COVID-19.
- Предприниматели Карелии не могут получить льготные кредиты в банках.
- Названы адреса новых заболевших COVID-19 в Петрозаводске.
- У сотрудницы Почты в Петрозаводске подозревают коронавирус.
- В одном из районов Карелии количество заболевших перевалило за сотню. Коронавирус поразил в республике уже больше 900 человек.
- В Карелии разрешат работу гостиниц.
- Жителей Россиии приглашают присоединиться к акции «Свеча памяти».
- Жительница Карелии получила срок за убийство младенца ради любовника.
- Объявлена дата всероссийского онлайн-выпускного для студентов.
- Парад Победы в Петрозаводске перенесен на 30 сентября.
- УФАС наказало подрядчика, сорвавшего стройку детского садика в Ляскеля.