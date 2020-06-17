Кинотеатры в Карелии обещают открыть в июле

Жители Карелии, вероятно, уже в самом скором времени смогут вернуться к обычной жизни. В правительстве республики рассматривают возможность послаблений для шести сфер бизнеса, которым еще не разрешили открыться из-за ситуации с коронавирусом. Ослабить ограничительные меры могут в июле. Планируемые послабления коснутся кинотеатров и игровых зон. Об этом на брифинге в правительстве Карелии заявил вице-премьер Дмитрий Родионов.

«Это наши игровые зоны, кинотеатры и некие компьютерные игры»,

- цитирует Родионова издание «Невские новости».

Власти республики в своих решениях будут опираться на позицию Роспотребнадзора и коэффициенты, которые рассчитываются на основании заболевших коронавирусом и выздоровевших.

«Я думаю, что мы внимательно будем изучать эту ситуацию и не исключено, что с июля мы будем принимать меры послабления в дальнейшем для шести оставшихся видов экономической деятельности, которые сегодня находятся под ограничениями», - добавил вице-премьер. Он подчеркнул, что ослабление ограничений будет возможно при условии жесткого соблюдения предпринимателями установленных противоэпидемиологических правил.