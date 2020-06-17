Минздрав Карелии не согласился с генпрокурором Игорем Красновым

В Минздраве республики отреагировали на слова генпрокурора РФ Игоря Краснова о том, что лечебные учреждения в нашей республике длительное время не использовали закупленное дорогостоящее медицинское оборудование.

Так, глава Минздрава республики Михаил Охлопков сообщил на своей странице в соцсети, что в Карелии большое внимание уделяется оснащению медицинских организаций медоборудованием и его эффективному использованию. По его словам, в 2019 году на приобретение современной медтехники было направлено более 600 миллионов рублей.

«Все оборудование активно задействуется для оказания медицинской помощи и не используется только в период профилактического обслуживания или проведения ремонтов, которые имеют место в связи с большой востребованностью техники и интенсивностью эксплуатации»,

- утверждает Охлопков.

Министр приводит данные по количеству выполненных исследований на магнитно-резонансных томографах в Республиканском перинатальном центре и Республиканской больнице имени В.А. Баранова, а также по количеству выполненных исследований на спиральных компьютерных томографах.



Министр сообщает, что в 2019 году было приобретено три новых СКТ. На аппаратах специалисты в Республиканской больнице сделали 6783 исследования, в Беломорской ЦРБ - 3250, в Республиканском онкодиспансере – 4500. Также, как утверждает министр, было проведено 62 тысячи эндоскопических исследований, 24 тысячи маммографий, 130 тысяч исследований на аппаратах УЗИ, 400 тысяч рентгенодиагностических исследований, 6 тысяч рентгенохирургических вмешательств.

Фото: vk.com