17 июня 2020, 19:33
Общество

Карельская полиция запустила челлендж «Начни свой день с позитива»

Участникам акции предлагают записать видео о любимом спортивном занятии

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карелии запустило спортивный челлендж «Начни свой день с позитива». Акция запущена в преддверии международного дня борьбы с наркоманией, который отмечают 26 июня.

Участникам предлагают до 30 июня записать небольшой ролик о  любимом спортивном занятии. Получившееся видео нужно будет опубликовать в соцсетях с хештегом #НачниСвойДеньСпозитива.

Таким образом правоохранители надеются привлечь внимание к здоровому образу жизни.

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Метки: 
спортивное занятие
челлендж
Полиция
новости Карелии
МВД по РК
здоровый образ жизни
Соцсеть