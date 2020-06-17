Карельская полиция запустила челлендж «Начни свой день с позитива»

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карелии запустило спортивный челлендж «Начни свой день с позитива». Акция запущена в преддверии международного дня борьбы с наркоманией, который отмечают 26 июня.

Участникам предлагают до 30 июня записать небольшой ролик о любимом спортивном занятии. Получившееся видео нужно будет опубликовать в соцсетях с хештегом #НачниСвойДеньСпозитива.

Таким образом правоохранители надеются привлечь внимание к здоровому образу жизни.