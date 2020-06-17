УФАС наказало подрядчика, сорвавшего стройку детского садика в Ляскеля

Антимонопольная служба Карелии включила ООО ПСК «Строительная механика» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает сайт ведомства.

Компания из Ханты-Мансийского автономного округа выиграла торги на строительство детского сада в поселке Ляскеля Питкярантского района. Сумма контракта составляла более 113 миллионов рублей, а сроки сдачи объекта – 2019 год.

Детского сада в поселке нет до сих пор: компания допустила нарушения в строительстве, контракт был разорван.

«Нарушение существенных условий контракта, по мнению Комиссии Карельского УФАС России, свидетельствует о недобросовестном поведении Подрядчика, в результате бездействия которого произошел срыв реализации объекта и недостижение целевых показателей, установленных в рамках Федеральной целевой программы. Заказчиком было принято решение о расторжении государственного контракта с Обществом в одностороннем порядке.

ООО ПСК «Строительная механика» не представило объективных доказательств невозможности исполнения условий государственного контракта», - сообщает УФАС.

Решением Комиссии Карельского УФАС России ООО ПСК «Строительная механика» включено в реестр недобросовестных поставщиков, что означает невозможность компании участвовать во всех государственных и муниципальных закупках в течение двух лет.

Напомним, вопрос о судьбе садика в Ляскеля 10 июня на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике поднимал депутат Андрей Мазуровский.