17 июня 2020, 17:04
Руководители Петрозаводска проверили качество ремонта дорог
На улице Ватутина прошла приемка выполненных дорожных работ
Состоялось выездное совещание на улице Ватутина, где все статусные лица Петрозаводской мэрии собрались на экспертизу дорожного полотна. Такое строгое отношение к приемке работ объясняется тем, что в прошлые годы выявлялись недобросовестные подрядчики.
В данный момент на 9 из 11 объектов работы либо завершены, либо еще принимаются. Стоимость дорожного ремонта по улице Ватутина в районе 10 млн рублей, а полный контракт с компанией «АБЗ-Дорстрой» составляет 470 млн рублей
«Подрядчик проявил себя достаточно хорошо в прошлом году. Уверен, что в этом году так же качественно и в срок будут выполнены его работы»,
– прокомментировал работу компании «АБЗ-Дорстрой» Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.
Подробнее в нашем видеосюжете.