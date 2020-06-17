Руководители Петрозаводска проверили качество ремонта дорог

Состоялось выездное совещание на улице Ватутина, где все статусные лица Петрозаводской мэрии собрались на экспертизу дорожного полотна. Такое строгое отношение к приемке работ объясняется тем, что в прошлые годы выявлялись недобросовестные подрядчики.

В данный момент на 9 из 11 объектов работы либо завершены, либо еще принимаются. Стоимость дорожного ремонта по улице Ватутина в районе 10 млн рублей, а полный контракт с компанией «АБЗ-Дорстрой» составляет 470 млн рублей

«Подрядчик проявил себя достаточно хорошо в прошлом году. Уверен, что в этом году так же качественно и в срок будут выполнены его работы»,

– прокомментировал работу компании «АБЗ-Дорстрой» Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.

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