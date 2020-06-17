Оштрафована фирма, разбирающая историческую плитку в Петрозаводске

Фирма ООО «Евромодуль», которая выполняет благоустройство Зарецкого парка в центре Петрозаводска и разбирает историческую плитку возле памятника пушке, получила штраф. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе мэрии.

«Подрядная организация оштрафована на 15 тысяч рублей за отсутствие ограждающих конструкций и аншлага с информацией о выполняемых работах. В настоящее время недостатки устранены»,

- говорится в сообщении администрации столицы Карелии.

Напомним, ранее петрозаводчанин сообщил нашей редакции о том, что в центре Петрозаводска строители ремонтируют историческую плитку у пушки на набережной реки Лососинка. Горожанин переживал, что плитку соберут, выкинут, а на ее месте появится новодел.

В пресс-службе мэрии нам рассказали, что работы ведутся в рамках подготовки к вековому юбилею республики. Проект предусматривает ремонт смотровой площадки, где установлен памятник, устройство пешеходных дорожек от площади Кирова и от улицы Луначарского к монументу. Подходы вымостят брусчаткой из натурального камня.

В парке появятся скамейки и урны, вдоль дорожек восстановят газоны. Стоимость всех работ составит 12,2 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба администрации города