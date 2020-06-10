Из-за строительства детсада в Ляскеля могут возбудить уголовное дело

Строительство детских садов в Карелии в последние годы вызывает многочисленные скандалы. Из федерального бюджета выделяются немалые средства на развитие сети дошкольных учреждений республики, но в итоге планы оборачиваются долгостроем.

Два последних примера того, как нельзя возводить детские объединения, - это строительство детских садов в поселках Ильинский и Ляскеля. Здания должны были появиться еще в прошлом году, но до сих пор их так и не построили.

О качестве строительства и перспективах открытия новых мест для детей говорили на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике, которое прошло в режиме онлайн 10 июня.

Министр образования Карелии Роман Голубев рассказал, что в 2020 году планируется построить детский сад в Заозерье на 200 мест. В сентябре 2020 года запланировано завершение строительных работ по возведению двух детских садов в микрорайоне Кукковка в Петрозаводске на 150 мест каждый.

В 2021 году детское учреждение должно открыться в Петрозаводске на улице Хейкконена. На 2021 год запланировано открытие детского сада в Чалне, а также строительство пристройки к школе для маленьких детей в Мелиоративном. Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство детского сада в Сортавале.

В настоящее время проводится госэкспертиза проектно-сметной документации на строительства школы в поселке Деревянка. 17 июня, рассказал министр строительства Карелии Виктор Россыпнов, истекает срок получения заключения.

Сейчас по объекту устраняются последние замечания,

- сообщил он.

Депутат Андрей Мазуровский поинтересовался судьбой детсада в Ляскеля.

Мне очень грустно ездить в этот поселок, я там часто бываю, и смотреть в глаза людям,

- сказал Мазуровский.

Виктор Россыпнов рассказал, что компания, которая начинала строительство детсада в Ляскеля, допустила нарушения в ходе строительства, и фундамент необходимо возводить заново. В связи с этим нужно вносить коррективы в проектно-сметную документацию.

Андрей Мазуровский убежден, что необходимо найти виновных в том, что Карелия не получила здание для детей. Как говорится, чтобы другим не повадно было.

Мы написали заявление о возбуждении уголовного дела в МВД Карелии по данному факту,

- сказал Россыпнов.

По мнению Мазуровского, чтобы ускорить строительство, в Ляскеля нужно строить детский сад по типовому проекту. Виктор Россыпнов сообщил, что этот вариант сейчас прорабатывается.

Это надежнее. Не надо изобретать велосипед. Это определенная гарантия, что уже отработанное проверенное решение можно будет реализовать,

- сказал министр строительства.

Напомним, детский садик в Ляскеля обещали построить к концу 2019 года. На его строительство выделили 113 миллионов рублей. Его с нетерпением ждали. Дошкольного учреждения в поселке нет, и маленьких детей возят за семь километров в деревянный детский садик дореволюционной постройки в Хийденсельге.



Строительством детского сада в Ляскеля занималась компания из Ханты-Мансийска ООО «ПСК «Строительная механика».