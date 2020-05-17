Вместо нового детсада деревяшка дореволюционной постройки      

Чем меньше времени остается до празднования 100-летнего юбилея Карелии, тем очевиднее масштабы провала, связанного с реализацией Федеральной целевой программы (ФЦП), приуроченной к этому событию. Подготовка к юбилею вымотала, кажется, и карельских министров, которые уже даже не отвечают на прямые упреки в некомпетентности, и депутатов Законодательного Собрания РК, возмущающихся происходящим, но как-то вяло, словно по привычке.

Заседание парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике, состоявшееся в середине мая, добавило нюансов в мрачную палитру неумелых потуг хоть что-то изменить в Карелии к лучшему. Осилить не удалось даже строительство детских садов на селе. Деньги потерялись «по дороге», и теперь вместо кирпичного садика в поселке Ильинский будут лепить здание из панелей.

Министр образования Карелии Роман Голубев сообщил депутатам о ситуации с тремя детскими садами, попавшими в ФЦП. Это детсад в поселке Ляскеля на 110 мест, в поселке Ильинское на 200 мест и в Петрозаводске на Ключевском шоссе на 280 мест.

Детский садик в Ляскеля обещали построить к концу 2019 года. На его строительство выделили 113 миллионов рублей. Его с нетерпением ждали. Дошкольного учреждения в поселке нет и маленьких детей возят за семь километров в деревянный детский садик дореволюционной постройки в Хийденсельге.

Строительством детского сада в Ляскеля занималась компания из Ханты-Мансийска ООО «ПСК «Строительная механика». Заместитель начальника Управления капитального строительства Карелии Андрей Микитин в 2019 году рассказывал, что ПСК «Строительная механика» в Карелии работает восемнадцатый год, и хоть сроки сдачи сдвигались на полгода, он надеялся, что в 2019 году здание будет достроено. Не получилось.

- Работы не проводятся, контракт расторгнут,

- сообщил депутатам Голубев.

По его словам, сейчас проводится перепроектирование объекта, вносятся изменения в проектную документацию. Только на перепроектирование уйдет дополнительно 1 миллион рублей. В июне-июле 2020 года планируется провести госэкспертизу проекта. А затем вновь торги, выбор подрядчика и все сначала.

На возмущенные возгласы депутатов по поводу ответственности строительных компаний министр строительства Виктор Россыпнов рассказал, что компания ООО «ПСК «Строительная механика» включена в реестр недобросовестных поставщиков.

Председатель комитета, депутат Галина Гореликова возмутилась, что вновь нужно платить за корректировку проекта.

- Корректировка - это более быстрый процесс и менее затратный финансово, - сказал Голубев.

- Потерь в любом случае нам не избежать, - сделала неутешительный вывод Гореликова.

История со строительством детского сада в поселке Ильинское еще более возмутительна. В данном случае свалить все беды на процедуру торгов, где сложно преградить путь недобросовестным компаниям, не получится. Правительство Карелии в лице карельского УКСа по доброй воле и, надеемся, в здравом уме выбрало застройщика.

В конце 2018 года УКС РК провело закупку через процедуру единственного поставщика, доверив возведение детского садика ФГУП «Управление строительства по Центральному федеральному округу Федеральной службы исполнения наказаний» (ФГУП УС ЦФО ФСИН России). Закупка у единственного поставщика предполагает, что подрядчик был выбран заранее, без проведения торгов. Заказчик обязался возвести здания для детишек за 122 миллиона рублей к 31 декабря 2019 года.

А дальше начались чудеса. ФГУП «Управление строительства по Центральному федеральному округу Федеральной службы исполнения наказаний», превратившись из подрядчика в заказчика, несколько раз размещало на электронной площадке предложение по строительству детского сада в Ильинском.

Причем, если в первый раз сумма контракта была указана в 122 миллиона рублей, то затем она снизилась до 89,8 миллиона рублей.

Когда на торги вышла карельская компания, предложив построить здание за 87,8 миллиона рублей, аукцион спешно «свернули». Позднее ФГУП УС ЦФО ФСИН России прибегло к излюбленному способу закупки у единственного поставщика. Единственным поставщиком стало ООО «Железногорское МСО» из Курской области, которое до этого участвовало в торгах, но по цене проигрывало карельской компании.

Понятно, что столь дурно пахнувшая цепочка единственных поставщиков ни к чему хорошему не привела. Предприятие из Курской области не построило детский сад за 89,8 миллиона рублей ни к 31 октября 2019 года, ни к концу года.

Теперь министр образования Карелии рассказывает, что необходимо сделать корректировку проекта, истратив на это еще 1,5 миллиона рублей. Догадываетесь, почему? Нужно срочно удешевить строительство. Голубев рассказал, что вместо кирпичного здания планируется возвести сооружение из панелей.

- Вносятся изменения в проектно-сметную документацию в части актуализации требований пожарно-санитарных норм и в части детского сада в Ильинском - замена кирпича на панели. Это более доступно по цене и проще сделать. Потому что кирпичная кладка - достаточно сложный вопрос,

- сказал Роман Голубев.

По словам министра образования, корректировку ПСД планируется провести летом. А дальше, как и с ляскельским детсадом, - аукцион, определение застройщика и очередное начало строительства.

Депутат Эмилия Слабунов поинтересовалась, а наказали или нет ФГУП УС ЦФО ФСИН России, который не построил детский сад в Ильинском? Внесен ли данный подрядчик в реестр недобросовестных поставщиков? Министр образования ответить не смог, но в открытых источникахм найти сведения, что организация, провалившая строительство детского сада в Ильинском, включена в реестр недобросовестных поставщиков до 18 сентября 2021 года.

Петрозаводский детсад на Ключевском шоссе строит московская фирма ООО «Техэксперт». Контракт с компанией по результатам электронных торгов был заключен в ноябре 2019 года. Дошкольное учреждение на 280 мест обойдется бюджету в 178 миллионов рублей. Срок исполнения контракта в документах обозначен 31 декабрем 2020 года.

- На сегодняшний момент строительство проводится не в полном объеме, и отставание от графика работ превышает шесть месяцев,

- «утешил» министр образования.

Компания ООО «Техэксперт» уже засветилась на значимых объектах Карелии. Именно она в рамках ФЦП возводила в 2019 году на территории аэропорта «Петрозаводск» инженерные сети. Стоимость работ по государственному контракту составляла 139,3 миллиона рублей.

Работы должны были завершится к 1 сентябрю 2019 года. Летом 2019 года ООО «Техэксперт» выиграло в Арбитражном суде РК иск, в результате которого УКС РК вынужден был продлить действие контракта до декабря 2019 года. Московскому подрядчику удалось доказать в суде, что затягивание работ произошло по вине заказчика, в частности, из-за переданной с опозданием проектной документации, несоответствия ПСД фактическому фронту работ, неготовности самой строительной площадки.

В феврале 2020 года УКС РК все же отказался от услуг ООО «Техэксперт», разорвав контракт в одностороннем порядке.

Строительства детского сада на Ключевском шоссе усугубляется волной общественного недовольства из-за крайне неудачно выбранного места рядом с автомобильной трассой и обрывом в карьер. После вырубки деревьев в парке Каменный бор возникла еще одна проблема. Лишившись естественной шумоизоляции, стройплощадка погрузилась в грохот от проходящих рядом поездов. Слабунова настаивала, что детям здесь будет крайне некомфортно.

Министр строительства Виктор Россыпнов заметил, что участок под детский сад был выбран еще в 2012 году, а эксперты не выявили проблем. По его мнению, если у Роспотребнадзора при сдаче объекта в эксплуатацию возникнут претензии, то их потом будут исправлять. Понятно, что подобная позиция депутатов не устроила, но что-то сейчас изменить они в любом случае не в состоянии.

Ситуация с тремя объектами ФЦП, которые курирует карельский Минкульт, тоже не внушает оптимизма. Министр культуры Карелии Алексей Лесонен рассказал, что контракт с подрядчиком, взявшимся за реконструкцию сегежского библиотечного центра, был расторгнут в связи с необходимостью перепроектировать данный объект. Есть надежда, что в июле будет завершена работа над проектно-сметной документацией. После этого снова придется проводить конкурс и заключать новый контракт. Это, похоже, стало в Карелии традицией. Естественно, раньше 2021 года объект завершен не будет.

Работы по реконструкции здания Музея карельского фронта в Беломорске планируется завершить к 1 августа 2020 года. Изначально открыть экспозицию планировалось к 75-летию Победы. Затягивание работ, объяснил министр, связано с карантинными мерами в связи с эпидемией коронавируса.

Несмотря на то, что реконструкция музея продолжается, что уже можно считать удачей, учитывая, как реализуется ФЦП, возникли проблемы, которые не зависят от добросовестности подрядчиков. Предполагалось, что Музей карельского фронта станет федеральным, а значит, и затраты на его содержание лягут на федеральный бюджет. Однако в результате Музей карельского фронта решено сделать филиалом Национального музея Карелии.

- К сожалению, ни министерство культуры, ни министерство обороны Российской Федерации не посчитало возможным сделать его федеральным, поэтому состоится региональный музей. И это будет, действительно, филиал Национального музея Республики Карелия,

- подтвердил Алексей Лесонен.

Депутат Слабунова считает, что Национальный музей РК не потянет столь внушительную дополнительную финансовую ношу. При этом сам Национальный музей Карелии вообще вылетел из программы ФЦП. К 100-летию Карелии планировалось отреставрировать последний подъезд здания.

- К сожалению, компания, которая готовила в прошлом году проектно-сметную документацию, не смогла пройти главгосэкспертизу в связи с тем, что не разработала необходимых спецтехусловий,

- объяснил министр культуры.

По его словам, теперь необходимо разрабатывать новый проект и искать дополнительные источники финансирования. Национальный музей Карелии, рассказал Лесонен, уже исключили из ФЦП, а средства, которые были на него выделены, будут распределены по другим объектам. В лучшем случае документация по музею будет готова к лету 2021 года. Деньги на завершение реконструкции еще только предстоит найти.

Возведение спортивных объектов, включенных в ФЦП, мало чем отличается, от достижений в смежных сферах. Реконструкция спортивного объекта в Ялгубе прекращена из-за необходимости перепроектирования. По словам Виктора Россыпнова, корректировка проекта должна завершится в ноябре 2020 года.

Стадионы в Сегеже и Костомукше тоже «зависли» из-за необходимости корректировки проектно-сметной документации. По оценке министра строительства, на этой уйдет 2-3 месяца.

- Управление осуществляется просто бездарно. Она (Программа ФЦП. – Авт.) провалена, - резюмировала Эмилия Слабунова.

Откровенно говоря, когда оглядываешься на масштабы катастрофы в рамках только одной программы, становится дурно. Такое чувство, что мошенники со всей страны выбрали Карелию своей жертвой, чтобы нагреть руки на госзаказах и кривых проектах. Но ведь так не бывает, чтобы проекты почти поголовно нуждались в корректировке, а подрядчики «сматывали удочки», едва приступив к работе.

Скорее всего, права Слабунова, говоря о бездарном управлении. И пока его качество не улучшится, детей, видимо, придется возить в садики дореволюционной постройки. Хорошо, что хоть они еще сохранились.

Антонина Кябелева