Карту распространения коронавируса в Карелии обновили

Онлайн-карту распространения коронавирусной инфекции в республике обновили. Со статистикой по республике по состоянию на 17-е мая можно ознакомиться здесь.

Вчера, 16 мая, в столице республики новые заболевшие появились на улицах Пархоменко (дом №31), Лизы Чайкиной (1), Хейкконена (22), а также на Октябрьском проспекте (10А и 4А), на Ключевское шоссе (7А) и Скандинавском проезде (9).

Добавим, десять новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Карелии за минувшие сутки. Общее количество заболевших COVID-19 на территории республики на сегодняшний день составляет 225 человек.