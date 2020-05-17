В мэрии рассказали, как будут работать троллейбусы в Петрозаводске

Председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев рассказал о готовности петрозаводских троллейбусов к возобновлению работы Ирине Мирошник. В понедельник, 18 мая, после продолжительного перерыва троллейбусы снова откроют двери для горожан.

«Перед выходом на линию в троллейбусах, помимо ежедневной влажной уборки, дважды в день будет проводиться полная дезинфекция салонов безопасными для пассажиров средствами. Кроме того, поручни, рули и подлокотники несколько раз в день будут проходить санобработку. Количество пассажиров в троллейбусе ограничат количеством мест в салоне. В каждом будет размещена информация о необходимости соблюдения социальной дистанции. Все транспортные средства оснастили дозаторами с антисептическими средствами для пассажиров», - сообщается о мерах безопасности, которые будут предприниматься в общественном транспорте, в пресс-релизе мэрии.

Водителям и кондукторам будут измерять температуру с помощью «входного фильтра». Сотрудников пообещали снабдить одноразовыми масками, перчатками, антисептиками и прочими необходимыми средствами. Уточнить расписание троллейбусов можно на сайте ПМУП «Городской транспорт».

Вчера, 16 мая, стало известно о том, что в столице Карелии частично заработает общественный транспорт. Как уточняет Артур Парфенчиков, автобусное сообщение в республике по-прежнему приостановлено. О возобновлении маршрутного транспорта в Петрозаводске также пока не идет речи.