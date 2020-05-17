Пожарные водоемы столицы Карелии благоустроят

Пожарные водоемы карельской столицы вернут в нормативное состояние. Так, строение на Петрозаводском шоссе привели в порядок: там заменили верхние венцы, перекрытия и крышу.

«Всего на территории города в районах Соломенное, Птицефабрика, Сулажгорский Кирпичный Завод, Ключевая и Перевалка расположено 25 пожарных водоемов и два пожарных пирса»,

- рассказали в мэрии.

Состояние объектов контролируют специалисты горадминистрации.

Ранее саженцы сосны высадили в Железнодорожном сквере Петрозаводска. Сотрудники подрядной организации посадили деревья в рамках акции «Сад памяти».