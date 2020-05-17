Аварийные деревья сносят в Петрозаводске

Старые аварийные деревья продололжают спиливать. Сейчас подрядчики устраняют замечания специалистов мэрии, сообщают в горадминистрации.

«Специалисты администрации карельской столицы осуществляют контроль за исполнением контрактов по сносу аварийных деревьев на территории города, а также соблюдением подрядчиками техники безопасности. Им были направлены претензии по фактам складирования порубочных остатков на территории земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, а также некачественной уборки мест удаления растений. В данный момент подрядчики устраняют замечания», - рассказали в мэрии.

Кроме того, территорию парка XXII съезда КПСС вдоль реки Лососинки расчистят, а пни в Голиковском парке обработают фрезой.

Ранее саженцы сосны высадили в Железнодорожном сквере Петрозаводска. Сотрудники подрядной организации посадили деревья в рамках акции «Сад памяти».