Петрозаводчане делятся фотографиями своих подоконников

Более ста жителей карельской столицы уже присоединились к фотофлешмобу «Огород на окне». Горожане активно делятся снимками зелени на своих подоконниках.

«До 20 мая участники должны сфотографировать то, что выращивают на подоконнике. Снимки необходимо высылать на электронную почту: anna.dudyrina@petrozavodsk-mo.ru. От одного участника принимается одна фотография», - напомнили в мэрии.

Итоги конкурса «Огород на окне» подведут 26 мая. Ранее стало известно о том, что пять семей из карельской столицы представят Петрозаводск на конкурсе «Семья года-2020».