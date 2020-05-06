06 мая 2020, 16:53
Общество

Пять семей из Петрозаводска получат дипломы и призы

В Управлении ЗАГС подвели итоги отборочного тура конкурса «Семья года»

Пять семей из карельской столицы представят Петрозаводск на конкурсе «Семья года-2020». Отборочный тур регионального этапа всероссийского состязания уже завершен, сообщили в мэрии.

Так, в следующем этапе конкурса примут участие семьи Ложкиных, Жигловых, Каштановых, Шуттиевых и Горбачевых. Победителям отборочного тура вручат дипломы и призы по месту жительства.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится уже в течение пяти лет. Региональный этап масштабного состязания был организован силами сотрудников карельского УЗАГС.

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
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Мэрия
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