Пять семей из Петрозаводска получат дипломы и призы

Пять семей из карельской столицы представят Петрозаводск на конкурсе «Семья года-2020». Отборочный тур регионального этапа всероссийского состязания уже завершен, сообщили в мэрии.

Так, в следующем этапе конкурса примут участие семьи Ложкиных, Жигловых, Каштановых, Шуттиевых и Горбачевых. Победителям отборочного тура вручат дипломы и призы по месту жительства.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится уже в течение пяти лет. Региональный этап масштабного состязания был организован силами сотрудников карельского УЗАГС.