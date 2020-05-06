06 мая 2020, 16:53
Пять семей из Петрозаводска получат дипломы и призы
В Управлении ЗАГС подвели итоги отборочного тура конкурса «Семья года»
Пять семей из карельской столицы представят Петрозаводск на конкурсе «Семья года-2020». Отборочный тур регионального этапа всероссийского состязания уже завершен, сообщили в мэрии.
Так, в следующем этапе конкурса примут участие семьи Ложкиных, Жигловых, Каштановых, Шуттиевых и Горбачевых. Победителям отборочного тура вручат дипломы и призы по месту жительства.
Всероссийский конкурс «Семья года» проводится уже в течение пяти лет. Региональный этап масштабного состязания был организован силами сотрудников карельского УЗАГС.