Ограничения по коронавирусу будут сниматься в три этапа, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова на совещании Путина с членами правительства и главами российских регионов, где обсуждалась возможность поэтапного снятия карантинных мер. В совещании участвовали руководители администрации президента, члены правительства, полпреды и все губернаторы.



По ее словам, решение о том, в какие сроки это будет происходить, губернаторы будут решать сами. Это будет зависеть от темпов прироста заболевших, свободных коек и показателей охвата тестирования.



На первом этапе россиянам разрешат гулять и заниматься спортом на улице. На втором - расширится перечень работающих организаций торговли, откроются образовательные орагнизации.



На третьем откроются санатории, гостиницы и все предприятия общепита.

В случае осложнений ограничения в регионах будут возобновлены.



В 68 субъектах уже введен обязательный масочный режим. Впереди еще неделя, и нужно сохранить позитивный тренд, подчеркнула Попова.