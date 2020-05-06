06 мая 2020, 16:35
Общество

Ограничения по коронавирусу будут сниматься в три этапа

Снятие принятых ранее мер начнется с разрешения прогулок и занятий спортом

Ограничения по коронавирусу будут сниматься в три этапа, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова на совещании Путина с членами правительства и главами российских регионов, где обсуждалась возможность поэтапного снятия карантинных мер. В совещании участвовали руководители администрации президента, члены правительства, полпреды и все губернаторы. 

По ее словам, решение о том, в какие сроки это будет происходить, губернаторы будут решать сами. Это будет зависеть от темпов прироста заболевших, свободных коек и показателей охвата тестирования. 

На первом этапе россиянам разрешат гулять и заниматься спортом на улице. На втором - расширится перечень работающих организаций торговли, откроются образовательные орагнизации. 

На третьем откроются санатории, гостиницы и все предприятия общепита.

В случае осложнений ограничения в регионах будут возобновлены. 

В 68 субъектах уже введен обязательный масочный режим. Впереди еще неделя, и нужно сохранить позитивный тренд, подчеркнула Попова.

Обсудить
просмотр
167279
Метки: 
Россия
коронавирус
COVID-19
Путин
Анна Попова
новости Карелии