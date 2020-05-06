Петрозаводчанам предложили похвастаться зеленью на своих подоконниках

Жителям столицы Карелии предложили поделиться фотографиями своих домашних растений. Победителям фотоконкурса вручат призы и памятные грамоты.

«До 20 мая участники должны сфотографировать то, что выращивают на подоконнике. Снимки необходимо высылать на электронную почту: anna.dudyrina@petrozavodsk-mo.ru. От одного участника принимается одна фотография», - сообщается на сайте мэрии.

Итоги конкурса «Огород на окне» подведут 26 мая. Ранее стало известно о том, что пять семей из карельской столицы представят Петрозаводск на конкурсе «Семья года-2020».