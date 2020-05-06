Электроэнергию отключат в районах Зимник и Окунья Тоня

Электричество будет отключено в районах Зимник и Окунья Тоня завтра, 7 мая. Подача электроэнергии будет ограничена с 9:00 до 17:00. В мэрии столицы Карелии сообщили, что отключение вызвано плановыми работами на сетях.

«Отключение вызвано производством работ на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих Карельскому филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» ПО «ЮКЭС»,

- уточняется на сайте горадминистрации.

В апреле электричество отключили сразу в нескольких районах Карелии. Специалисты объяснили масштабное отключение электроэнергии подготовкой к осенне-зимнему периоду.