Парфенчиков представит план снятия ограничений в Карелии к 11 мая

Артур Парфенчиков планирует представить план поэтапного снятия ограничительных мер на территории Карелии к понедельнику, 11 мая. Об этом глава республики сообщил на своей личной странице в социальной сети.

«Безусловно, мы будем опираться на рекомендации, которые разработаны Роспотребнадзором и были озвучены сегодня на совещании. В то же время мы должны ориентироваться на то, как будет складываться ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в республике»,

- пишет Парфенчиков.

Глава Карелии добавил, что рассчитывает на дисциплинированность и ответственность жителей Карелии. По словам Парфенчикова, самое главное сейчас - не допустить скачка заболеваемости при поэтапном снятии ограничений. Кроме того, глава республики напомнил жителям Карелии о необходимости соблюдения масочного режима.

«Обязательное ношение защитной маски в общественных местах мы вводим с 10 мая. И это общероссийская тенденция. Такой режим уже ввели 68 регионов страны. Как сегодня на совещании отметила главный санитарный врач РФ Анна Попова, это уже дает позитивные результаты по снижению темпов роста заболеваемости»,

- сообщил Парфенчиков.

Глава республики отметил, что Министерством экономического развития Карелии был составлен список адресов аптек и магазинов по всем районам, где можно приобрести дефицитные изделия. Парфенчиков также опубликовал перечень телефонов ателье и предприятий, которые занимаются пошивом масок.

Напомним, Владимир Путин поручил руководителям регионов в ближайшие дни подготовить планы по выходу из режима ограничений. Губернаторам необходимо выработать свои планы действий на период после 11 мая. Об этом Путин сообщил сегодня, 6 мая, на совещании с членами правительства и главами российских регионов, где обсуждалась возможность поэтапного снятия карантинных мер.