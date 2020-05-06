ПФ Карелии: Какие выплаты назначаются и продлеваются автоматически

Карельское отделение Пенсионного фонда России напоминает гражданам, какие выплаты назначаются и продлеваются без личного участия граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с действующими ограничениями из-за сложившейся эпидемиологической обстановки Пенсионный фонд России временно упростил назначение ряда пенсий и пособий и в проактивном режиме продлевает выплаты без участия граждан»,

- пишет ведомство.

Каких выплат это касается? Итак, Пенсионный фонд в режим пандемии:



- Дистанционно назначает пенсии гражданам, у которых проведена заблаговременная работа по подготовке к пенсии (через личный кабинет либо по телефону);



- Назначает и продлевает пенсии инвалидам;



- Автоматически продлевает до 30.06.2020 выплату повышенной пенсии гражданам, у которых на иждивении находятся дети, достигшие совершеннолетия в период с 1 марта по 30 июня;



- Продлевает повышенную пенсию северянам за фактическое проживание в условиях Крайнего Севера или приравненной к нему местности до 30.06.2020;



- Продлевает до 30.06.2020 выплаты пенсии по потере кормильца (гражданам, которым исполнилось 18 лет и они продолжают очно обучаться);



- Продлевает выплаты пенсии по доверенности до 30.06.2020;



- Продлевает до 30.06.2020 выплаты пенсионерам, получающим социальную пенсию по месту фактического проживания;



- Продлевает до 30.06.2020 выплаты пенсии за границу для пенсионеров, у которых срок действия документов, необходимых для продолжения выплат, истекает с 1 марта по 31 мая включительно;



- Продлевает ежемесячные выплаты из материнского капитала, если период выплаты истекает до 1 октября.