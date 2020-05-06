Решение по выходу из режима ограничений будут принимать в регионах

Президент России Владимир Путин поручил руководителям регионов в ближайшие дни подготовить планы по выходу из режима ограничений. Губернаторам необходимо выработать свои планы действий на период после 11 мая.

Об этом Путин сообщил на совещании с членами правительства и главами российских регионов, где обсуждалась возможность поэтапного снятия карантинных мер.

Президент поручил руководителям регионов подготовить планы по выходу из режима ограничений в ближайшие дни.

«Значительные полномочия были переданы регионам. Практика показала, что мы поступили абсолютно правильно»,

– подчеркнул Владимир Путин.

Но координация со стороны правительства РФ просто необходима, добавил президент. Ранее главный санитарный врач РФ Анна Попова на этом же совещании рассказала, что ограничения по коронавирусу будут сниматься в три этапа.