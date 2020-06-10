Путин присвоил почетное звание Валерию Бобкову

В День Карелии, 8 июня, Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры» директору симфонического оркестра Карельской государственной филармонии Валерию Бобкову. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РК.

Президент удостоил нашего земляка званием за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, говорится в тексте указа.

Валерий Бобков работает в симфоническом оркестре почти 40 лет. Коллеги отмечают, что все эти годы он постоянно экспериментирует. Окружающих привлекает и та тщательность, с которой он планирует все рабочие процессы - от ежедневных репетиций до масштабных гастролей в России и за рубежом, сообщили в Минкульте.