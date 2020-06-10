Рейд по проверке автобусов прошел на Кукковке

Сегодня в Петрозаводске прошел очередной рейд по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты городской администрации проверяли соблюдение масочного режима, наличие антисептиков, обработку салонов в автобусах маршрутов №21 и №22 на конечной остановке на улице Балтийской. В результате инспекции нарушений выявлено не было.

В мэрии пообещали продолжать рейды. Жителей города призвали сообщать о нарушениях в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051.