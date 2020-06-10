Детсад в Петрозаводске на Ленинградской откроется не раньше осени

Затянувшаяся скандальная история с петрозаводским детским садом на улице Ленинградская получила продолжение на заседании парламентского комитета по образованию, которое состоялось 10 июня.

В реконструкцию детсада было вбухано 162 миллиона рублей из бюджета. Но с помпой открытый в марте 2018 года детсад буквально через месяц закрылся. Тогда говорилось, что из-за угрозы обрушения кровли. Были проведены многочисленные экспертизы, правоохранительные органы сообщали о возбуждении уголовного дела. Прошло два года, а детское учреждение до сих пор на замке.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов сообщил, что запланированные на май монтажные работы были выполнены на 90%. К тому же выяснилось, что необходимо проводить дополнительные работы, в том числе по замене линолеума, покраске здания, штукатурке, устранению проблем, связанных с системой пожарной безопасности. Срок завершения работ по контракту – июль 2020 года.

По словам Россыпнова, угрозы обрушения кровли не существует.

Только после того, как здание получит заключение МЧС о соответствие объекта установленным требованиям, детский сад будет передан в собственность петрозаводской администрации.

По прогнозам заместителя мэра Петрозаводска Любови Иконниковой, после передачи здания потребуется еще три месяца, чтобы получить лицензию на образовательную деятельность и возобновить работу детского садика. Другими словами, в самом лучшем случае детсад откроется осенью 2020 года.

Депутаты ЗС РК возмущались тем, что детский сад, на который израсходовали огромные суммы и который проработал всего месяц после открытия, фактически вновь нужно ремонтировать. При этом так и не названы те, кто виновен в том, что так бездарно было истрачено 162 миллиона рублей.