Самая большая школа Карелии будет построена в сентябре 2021 года

10 июня представители мэрии Петрозаводска и Петросовета проинспектировали строительство самой большой школы в Карелии.

В релизах ведомств отмечается, что работы ведутся в соответствии с графиком. В настоящее время строители выполняют монтаж зданий, обустройство внутренних и наружных инженерных сетей, элементов оконных конструкций.

- Новая школа станет для Карелии самой большой по площади помещений и численности учащихся. Уникальный проект был разработан в 2019 году. Пять спортивных залов, стадион со зрительными местами, уличные площадки и зоны отдыха, два корпуса, предназначенные для разделения учебного процесса в младших и старших классах, огромная столовая, актовый зал на 870 мест, конференц-зал, оборудование для маломобильных граждан - все это спроектировано в соответствии с современными требованиями к образовательному учреждению, - прокомментировал ход работ заместитель главы Администрации – председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов.

- В образовательном учреждении будет и тренажерный зал, и свой теннисный корт, и тир, и большой спортзал со зрительскими трибунами, в котором можно проводить уроки физкультуры и даже соревнования республиканского уровня и многое другое, - отметила замруководителя профильной комиссии Петросовета Елизавета Васильева.



По мнению депутата, школа будет весьма востребована, так как из-за густонаселенности района ощущается серьезная нагрузка на все существующие образовательные и социальные объекты на Древлянке.

Школа возводится на средства федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование». Общая площадь всех помещений учреждения составит 32 тысячи кв. м.

Новую школу на Древлянке планируют открыть осенью 2021 года.