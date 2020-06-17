Генпрокурор России озвучил проблему в здравоохранении Карелии

На заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов назвал проблемы в российском здравоохранении, которые характерны не только для нашей республики, но и для ряда других субъектов.

В частности, по словам генпрокурора, лечебные учреждения в Карелии длительное время не использовали закупленное дорогостоящее медицинское оборудование. Аналогичная проблема с простаиванием аппаратуры наблюдалась в Дагестане, Чечне, Астраханской, Вологодской, Калининградской областях и других регионах. По словам Краснова, по всем случаям принимались меры прокурорского реагирования.

Среди других проблем в здравоохранении – состояние медицинских учреждений, дефицит кадров и диагностического оборудования.

«Проверки прошлого года показали, что здания многих фельдшерских пунктов, поликлиник и районных больниц находятся в неудовлетворительном состоянии. Оснащенность диагностическим оборудованием зачастую скудная. <…> Серьезную проблему составляет значительный дефицит кадров медицинских работников. <…> В современных же условиях указанные проблемы обнажились еще сильнее»,

- цитируют генпрокурора «Известия».

Краснов напомнил, что для решения проблем с обеспечением лекарствами по инициативе ведомства были приняты правовые акты, касающиеся обязательной маркировки лекарств, ввоза не зарегистрированных в России препаратов. По его словам, «оперативно принятые меры позволили системе здравоохранения справиться с возникшей нагрузкой, однако не везде оказание медицинских услуг обеспечивается на должном уровне».

«Причины кроются в тех многочисленных нарушениях и недостатках, которые выявлялись прокурорами и в предыдущие годы», - сказал Краснов. Он добавил, что ведомство продолжит осуществлять контроль за деятельностью уполномоченных органов в сфере здравоохранения, целевым расходованием бюджетных средств, ценообразованием на препараты.