17 июня 2020, 14:49
Объявлена дата всероссийского онлайн-выпускного для студентов
Российские студенты попрощаются со своими учебными заведениями целой серией мероприятий
В этом году в России состоится общенациональный онлайн-выпускной для студентов. Мероприятие пройдет 27 июня, объявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Об этом сообщается на сайте министерства.
Выпускной в режиме онлайн будет включать в себя целую серию мероприятий. Будет проведена интеллектуальная викторина, руководители крупных компаний произнесут напутственные речи, пройдут онлайн-лекции и челленджи.
Кульминацией праздника будет онлайн-концерт, главными героями которого станут сами выпускники из разных уголков России. С поздравлениями к выпускникам обратятся ректоры университетов и знаменитости. На концерте выступят артисты и популярные блогеры.