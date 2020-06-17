Объявлена дата всероссийского онлайн-выпускного для студентов

В этом году в России состоится общенациональный онлайн-выпускной для студентов. Мероприятие пройдет 27 июня, объявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Об этом сообщается на сайте министерства.

Выпускной в режиме онлайн будет включать в себя целую серию мероприятий. Будет проведена интеллектуальная викторина, руководители крупных компаний произнесут напутственные речи, пройдут онлайн-лекции и челленджи.

Кульминацией праздника будет онлайн-концерт, главными героями которого станут сами выпускники из разных уголков России. С поздравлениями к выпускникам обратятся ректоры университетов и знаменитости. На концерте выступят артисты и популярные блогеры.