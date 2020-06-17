Жительница Карелии получила срок за убийство младенца ради любовника

Верховный суд Карелии признал 39-летнюю неработающую женщину виновной в умышленном убийстве сына. Преступление было совершено в июле 2017 года в квартире женщины в поселке Кривой Порог Кемского района. Ребенку не было и двух месяцев.

По сообщению прокуратуры, чтобы сохранить с новым поклонником близкие отношения, женщина решила скрыть от мужчины то, что у нее на иждивении есть маленький сын. Женщина уложила младенца на кровать, накрыла его подушкой и «удерживала ее в течение длительного периода времени, тем самым удушив ребенка». На следующий день женщина выбросила труп сына в мусорный контейнер около дома.

Во время следствия женщина периодически отрицала вину и меняла показания. Несмотря на это, суд назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Осужденную женщину взяли под стражу в зале суда.