В Карелии разрешат работу гостиниц

С понедельника в Карелии разрешат работу коллективных средств размещения. Речь идет о гостиницах, мотелях и так далее. Об этом 17 июня сообщил вице-премьер Дмитрий Родионов в ходе брифинга в правительстве региона.

Родионов уточнил, что туристов будут принимать на любой срок. Ранее в период пандемии было введено ограничение – туристов можно было размещать на срок не менее месяца. Кроме того, увеличена численность туристических групп.

«Сегодня действует ограничение на посещение объектов туризма на открытом воздухе: десять человек при соблюдении социальной дистанции. Но сегодня объекты показа не могут обеспечить должного количества экскурсоводов. Было много обращений. Вчера на заседании штаба по коронавирусной инфекции мы высказали предложение увеличить группы до 20 человек, это решение было согласовано», – сказал вице-премьер.

Дмитрий Родионов отметил, что сейчас в Карелии не работает лишь шесть отраслей экономики. «Закрыто» 0,7 процента экономики. Для сравнения, в среднем по России этот показатель составляет 7,7 процента. Вице-премьер сообщил, что сейчас власти «внимательно смотрят» на возможность открыть предприятия досуга: игровые зоны, кинотеатры.

«Не исключено, что с июля мы будем принимать послабления для оставшихся шести видов экономической деятельности»,

– сказал чиновник.

При этом противоэпидемические меры будут ужесточаться. Так, с 22 июня работники всех организаций, которые оказывают услуги населению, должны будут носить очки либо лицевые экраны. С 1 июля должны быть поставлены защитные перегородки в парикмахерских. При этом новые затраты предпринимателей обещают компенсировать.

Добавим, что работу туристической отрасли в республике чиновники обсудят на заседании правительства РК, которое будет показано в режиме видеоконференции.