Депутаты спорили, как обеспечить жителей Поросозера водой

17 июня на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам разгорелась острая дискуссия по поводу того, как обеспечить жителей поселка Поросозеро Суоярвского района питьевой водой. Об этом наш портал подробно писал здесь.

Депутат Андрей Мазуровский предложил выделить 3 миллиона рублей на приобретение машины для подвоза питьевой воды для жителей Поросозера. Он рассказал, что питьевая вода в поселок протяженностью 12 километров всегда подвозилась только на машинах.

«На сегодняшний день муниципальных машин в данном поселке нет. Есть предприниматель, у которого убитая машина, и он один или два раза в неделю осуществляет развоз воды»,

– сказал Мазуровский.

Он отметил, что приобретение транспорта – это промежуточный вариант, который не решает проблему, а только снимает ее остроту. Поросозеро является одним из самых крупных поселков района. Там проживает много пожилых людей, испытывающих огромные сложности с питьевой водой.

Депутат Виталий Красулин считает, что приобретение транспорта для подвоза воды – это советское прошлое.

«Это не решение вопроса»,

– уверен он.

По его мнению, муниципалитет должен привлекать бизнес для организации снабжения жителей поселка питьевой водой. Выделение денег на приобретение водовозки он сравнил с разбрасываем денег с вертолета.

«Мы очень плохо представляем, как живут наши поселения»,

– возразил ему Мазуровский.

Он считает, что, если не приобрести машину, то в поселке возникнут серьезные социальные проблемы. По словам Мазуровского, сегодня не найти предпринимателя, который бы занялся развозом воды по поселку.

«Давайте на землю спустимся»,

– предложил депутат.

Вадим Андронов считает, что проблему можно решить в рамках поддержки местных инициатив. Это предложение возмутило депутата Слабунову, которая напомнила коллеге, что обеспечение водой является прямой обязанностью власти и неприемлемо заставлять людей из своего кармана финансировать еще и решение подобных проблем.

«Нельзя держать целый поселок в заложниках у одного предпринимателя, который в любой момент уедет куда-то, продаст эту машину, изменит свои жизненные планы. Это вопрос безопасности»,

– сказала Эмилия Слабунова, поддержав предложение по приобретению транспорта.

Депутаты решили, что вопрос о снабжении поселка Поросозеро питьевой водой будет рассмотрен на заседании ЗС РК 25 июня.