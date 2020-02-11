11 февраля: главные видео, фото и новости дня

— В Карелии превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ. На фоне бушующей в мире коронавирусной инфекции в Карелии стремительно набирает силу свиной грипп.

— Фонд ЖКХ заморозил 400 миллионов на расселение «аварийки» в Карелии. Республика не заключила договоры на расселение 90 % аварийного фонда, предусмотренного этапом 2019-2020 годов программы переселения.

— Три человека пострадали в столкновении «Шевроле Нивы» и «Рено Логана». На севере Карелии водитель внедорожника не справился с управлением и оказался на встречной полосе.

— Скейт-парк построят в 2020 году в Беломорске. На существующих площадках для скейтеров в Петрозаводске и Сегеже появится новое оборудование, а в Беломорске в этом году организуют место для скейтеров.

— Испуганный пассажир разнес автомобиль такси в Петрозаводске. Нетрезвый молодой человек заснул в такси, когда его разбудили, он повел себя агрессивно, разгромив машину на 9600 рублей.

— Мощный циклон «Сиара» добрался до Карелии. Прогнозируется, что уже с четверга ураганный атлантический циклон начнет стихать.

— Парфенчиков рассказал об изменении мер поддержки для карельских семей. Центр социальной работы будет помогать не только малоимущим, но и родителям с алкогольной зависимостью.

— «Было очень много крови»: подробности страшной трагедии в Таиланде. Корреспондент портала «Петрозаводск говорит» пообщался с одним из очевидцев столкновения двух катеров возле острова Пхукет, в результате которого погибли дети из России.

— Арестованный экс-министр Кайдалов не признает вину в получении взятки. Бывшему главе Минтранса Алексею Кайдалову и бывшему замдиректора аэропорта «Петрозаводск» Игорю Волчеку предъявлено обвинении во взяточничестве.

— Камень с бантиком на Кукковке претендует на звание нового арт-объекта. Необычный подарок одна из карельских компаний не может забрать уже два месяца.

— Женщину с ребенком сбили в Петрозаводске сегодня вечером. Девочке, пострадавшей в ДТП на пересечении улиц Красная и Антикайнена, оказана медицинская помощь.