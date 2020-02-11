Испуганный пассажир разнес автомобиль такси в Петрозаводске

Таксист заявил в полицию Петрозаводска на клиента, который разбил ему машину. В правоохранительных органах возбудили уголовное дело по статье «умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».

По сообщению МВД, водитель отвез двоих мужчин по названному адресу. Во время поездки один из пассажиров заснул, тогда его приятель попросил таксиста разбудить друга, поскольку сам был не в состоянии это сделать.

Когда водитель пытался привести в чувство пассажира, тот испугался внезапного пробуждения и повел себя агрессивно.

Выйдя из машины, он ногой снес боковое зеркало, разбил фару, а потом повредил дверь. Молодые люди, как ни в чем не бывало, ушли, а таксист остался дожидаться полицию.

Стражи порядка установили личность агрессивного клиента. Им оказался 21-летний петрозаводчанин. Молодой человек признал вину и возместил причиненный ущерб в размере 9600 рублей. Свои действия он объяснил состоянием алкогольного опьянения.