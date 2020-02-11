11 февраля 2020, 12:42
Происшествия

Сегежанина обязали заплатить за лечение избитого мужчины

Жителю Карелии придется раскошелиться на 60 тысяч рублей, которые государство потратило на лечение пострадавшего в ходе конфликта возле кафе

В Сегежском районе мировой суд признал местного жителя виновным в причинении умышленного вреда по неосторожности. События произошли летом 2019 года возле кафе.

Нетрезвый мужчина во время словесной дуэли ударил кулаком одного из посетителей в лицо. Потерпевший не устоял на ногах и упал, ударившись головой о выступающий фрагмент бетона, рассказали в прокуратуре.

Злоумышленника осудили. А также обязали возместить государству более 59, 9 тысяч рублей, которые были затрачены на лечение потерпевшего в медицинской организации.

Обсудить
просмотр
162674
Метки: 
умышленный вред
Сегежский район
новости Карелии
прокуратура
лечение
компенсация