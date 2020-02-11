В Карелии превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

По сообщению Роспотребнадзора, за прошедшую неделю по Карелии зарегистрировано 7371 случай заболевания ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости выше эпидпорога на 26%, за счет возрастных групп 3-6 лет, 7-14 и 15 и старше.

«По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения на 13,4%»,

- сообщает управление.

В Петрозаводске зарегистрировано 3786 случаев заболевания. При этом уровень заболеваемости среди совокупного населения ниже эпидпорога на 9,7%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выше на 22%.

На карантин полностью закрыты школы №8, 27, 38 в Петрозаводске. Также на карантин закрыты 46 классов в девяти школах Петрозаводска (лицеи №1, 13, Академический; школы №11, 14, 17, 34, 37, 46); четыре класса в двух школах в Костомукше, один класс в школе поселка Ляскеля.

При обследовании больных выделены вирусы гриппа: А(H1N1)09, А(H3N2), грипп В и прочие респираторные вирусы.

По данным ведомства, «в этиологической структуре удельный вес вируса гриппа А(H3N2) и А(H1N1)09 составляет 50%». Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют заболевшим оставаться дома, обратиться к врачу, соблюдать постельный режим и пить как можно больше жидкости.

Свиной грипп - условное название заболевания людей и животных, вызываемого штаммами вируса гриппа. Штаммы, ассоциированные со вспышками «свиного гриппа», обнаружены среди вирусов гриппа серотипа C и подтипов серотипа А (А/H1N1, А/H1N2, А/H3N1, А/H3N2 и А/H2N3).

Основные симптомы совпадают с обычными симптомами гриппа — головная боль, повышение температуры, кашель, насморк. Также появляются диарея, рвота, боли в животе. Существенную роль в патогенезе играет поражение легких и бронхов.