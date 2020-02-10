10 февраля: главные видео, фото и новости дня

— Петрозаводчанка спасла мужчину, бившегося в конвульсиях на Кирова. Женщина оказала первую помощь прохожему, у которого случился эпилептический припадок в центре Петрозаводска.

— Синоптики рассказали о грядущих погодных катаклизмах в Карелии. Публикуем прогноз от федеральных и республиканских метеорологических организаций на ближайшую неделю.

— Парфенчиков рассказал, как преобразится БСМП в Петрозаводске. В больнице скорой медицинской помощи пообещали открыть эндоскопический центр и установить аппарат для дробления камней в почках.

— Снегоход с людьми провалился на Ладоге: погибла женщина. Мужчина и женщин выехали на рыбалку в Сортавальском районе, однако их снегоход провалился под лед.

— Подозреваемый в даче взятки Кайдалову может избежать наказания. По информации СМИ, третий фигурант дела о коррупции, связанным со строительными работами в аэропорту «Петрозаводск» активно сотрудничает со следствием.

— Карельская поэтесса выпустила две новые книги. Сборник стихов «Заповедник любви» и рассказы для детей «Тому везет, кому везет» скоро поступят в библиотеки Карелии.

— Петрозаводчан предостерегли от выхода на лед Онежского озера. Специалисты МЧС провели замеры толщины льда в Петрозаводской губе.

— Определены трое лучших полицейских Карелии. В МВД по республике Карелия подведены итоги конкурса «Сотрудник года -2019».

— Новейшее оборудование закупила Республиканская больница Карелии. Современная аппаратура будет использоваться для бесплатного лечения пациентов по полисам обязательного медицинского страхования.