10 февраля 2020, 21:55
Общество

10 февраля: главные видео, фото и новости дня

События в мире, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

Петрозаводчанка спасла мужчину, бившегося в конвульсиях на Кирова. Женщина оказала первую помощь прохожему, у которого случился эпилептический припадок в центре Петрозаводска.

Синоптики рассказали о грядущих погодных катаклизмах в Карелии. Публикуем прогноз от федеральных и республиканских метеорологических организаций на ближайшую неделю.

Парфенчиков рассказал, как преобразится БСМП в Петрозаводске. В больнице скорой медицинской помощи пообещали открыть эндоскопический центр и установить аппарат для дробления камней в почках.

Снегоход с людьми провалился на Ладоге: погибла женщина. Мужчина и женщин выехали на рыбалку в Сортавальском районе, однако их снегоход провалился под лед.

Подозреваемый в даче взятки Кайдалову может избежать наказания. По информации СМИ, третий фигурант дела о коррупции, связанным со строительными работами в аэропорту «Петрозаводск» активно сотрудничает со следствием.

Карельская поэтесса выпустила две новые книги. Сборник стихов «Заповедник любви» и рассказы для детей «Тому везет, кому везет» скоро поступят в библиотеки Карелии.

Петрозаводчан предостерегли от выхода на лед Онежского озера. Специалисты МЧС провели замеры толщины льда в Петрозаводской губе.

Определены трое лучших полицейских Карелии. В МВД по республике Карелия подведены итоги конкурса «Сотрудник года -2019».

Новейшее оборудование закупила Республиканская больница Карелии. Современная аппаратура будет использоваться для бесплатного лечения пациентов по полисам обязательного медицинского страхования.

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