Петрозаводчан предостерегли от выхода на лед Онежского озера

Сотрудники МЧС по РК провели замеры ледяного покрова в разных частях Петрозаводской губы Онежского озера. Специалисты предупредили жителей и гостей карельской столицы об опасности выхода на лед.

В МЧС пришли к выводу, что структура льда в губе неоднородная. Встречаются многочисленные трещины, торосы высотой 20-25 см.

Лед молочного цвета, неоднородный, в районе Пассажирского причала 10 см., створ пр. Ленина 15-18 см., устье Неглинки 18-20 см., ул. Московская 20 см. Особое внимание необходимо обратить на то, что вдоль всей набережной города Петрозаводска у уреза воды имеются неспаянные трещины и промоины. В связи с колебаниями температуры, порывистым ветром возможна подвижка льда. Уважаемые жители и гости Петрозаводска, необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности и лишний раз задуматься, стоит выходить на лед или нет,

- сообщили спасатели.

Специалисты МЧС призвали взрослых не позволять детям выходить на лед самостоятельно и научить детей правилам поведения на льду.

В случае провалов под лед людей и техники следует звонить в дежурную службу МЧС по телефонам: 01, 101 или 112.