10 февраля 2020, 16:38
Объявлен аукцион по строительству стелы воинской славы
Объем работ по возведению сооружения «Город воинской славы» оценили почти в 83 миллиона рублей
Фото: ИА "Республика"
Сегодня, 10 февраля, горадминистрация Петрозаводска объявила аукцион на строительство стелы «Город воинской славы» и обустройство прилегающей территории. Начальная цена работ - 82 миллиона 771 тысяча 550 рублей 32 копейки, уточняется на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Заявки подрядчиков будут приниматься до 18 февраля этого года.
Ранее сообщалось о том, что стела города воинской славы появится в Петрозаводске ко Дню Победы. Сооружение будет установлено на аллее городов-побратимов недалеко от площади Кирова.
В скором времени мэрия определит подрядчика, который займется выполнением этих работ. Параллельно изготавливаются барельефы, на которых будут представлены четыре темы, связанные с Великой Отечественной войной.