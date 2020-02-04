Стелу города воинской славы установят в Петрозаводске к 9 мая

Стела города воинской славы появится в Петрозаводске ко Дню Победы. Об этом сообщила глава карельской столицы Ирина Мирошник на заседании оргкомитета «Победа», передает Управление пресс-службы главы РК.

Как и планировалось ранее, стела будет установлена на аллее городов-побратимов недалеко от площади Кирова.

По словам Ирины Мирошник, в конце января было получено заключение государственной экспертизы по сметной стоимости стелы «Город воинской славы». В соответствии с заключением, стоимость объекта составила почти 86 миллионов рублей. В эту сумму входят расходы на изготовление и установку стелы и барельефов, благоустройство прилегающей территории, устройство наружного освещения, мощение дорожек, реконструкция подпорной стенки, установка на набережной стоявшего на этом месте памятника «Дерево дружбы» и другие мероприятия.

В скором времени мэрия определит подрядчика, который займется выполнением этих работ.

Параллельно изготавливаются барельефы, на которых будут представлены четыре темы, связанные с Великой Отечественной войной.

Стела «Город воинской славы» будет установлена к 9 мая этого года - такой срок был обозначен в ходе недавнего заседания Государственной комиссии по подготовке к 100-летию образования республики. Как отметила Ирина Мирошник, работы по установке памятного знака идут в графике.