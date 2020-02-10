10 февраля 2020, 16:02
Продукты и бензин подорожали в Карелии
Карелиястат отчитался о стоимости минимального набора продуктов питания и топлива
Карелиястат рассказал об изменениях цен на бензин и продукты в 2020 году. Отмечается подорожание товаров, заявили в ведомстве.
Так, в январе 2020 года средняя цена на автомобильный бензин по республике составила 44,15 рубля за литр и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 0,3%.
Что касается продуктов, то стоимость минимального набора продуктов питания по Карелии в январе составила 4766,70 рубля в расчете на одного человека в месяц и увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,0%.