Продукты и бензин подорожали в Карелии

Карелиястат рассказал об изменениях цен на бензин и продукты в 2020 году. Отмечается подорожание товаров, заявили в ведомстве.

Так, в январе 2020 года средняя цена на автомобильный бензин по республике составила 44,15 рубля за литр и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 0,3%.

Что касается продуктов, то стоимость минимального набора продуктов питания по Карелии в январе составила 4766,70 рубля в расчете на одного человека в месяц и увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,0%.